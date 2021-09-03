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03 сентября 2021, 17:06

В Беларуси впервые выберут лучшего таксатора

Фото из архива
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди работников лесоустроительных предприятий пройдет 4 сентября в Бобруйском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

За звание "Таксатора года" будут бороться 12 профессионалов: по три специалиста от каждой лесоустроительной экспедиции. Определить лучших организаторам помогут сразу несколько конкурсов: "Таксация ПП", "Определение возраста дерева", "Эстафета", "Буссольный ход". При этом победителей выберут как в личном, так и в командном зачете. Лучшему таксатору года достанется денежный приз (Br2 тыс.), а команда-победительница будет награждена переходящим кубком.

Профессия таксатора в Беларуси является редкой (всего 120 человек на всю страну). Большую часть года лесоустроители проводят на полевых работах вдали от дома и семей. Главная задача таксаторов - выполнение лесоинвентаризационных и обследовательских работ при лесоустройстве, то есть составление подробной информации о состоянии лесных угодий для последующей подготовки лесоустроительных проектов.-0-

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