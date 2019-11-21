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21 ноября 2019, 16:04

В Беларуси все больше детей с инвалидностью воспитываются в семьях - Румак

Александр Румак. Фото из архива
Александр Румак. Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех работы по интеграции детей с инвалидностью в общество подтверждается тем, что все больше таких ребят воспитываются в семьях, а не интернатных учреждениях. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак перед открытием республиканского фестиваля творчества воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов "Мечты сбываются" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Название у фестиваля символичное - "Мечты сбываются". Мечта выйти на сцену, спеть, станцевать, показать свой талант, причем сделать это бок о бок с профессионалами для многих ребят становится реальностью. И это еще одно подтверждение интеграции людей с инвалидностью в общество. Количество таких детей в нашей стране, к сожалению, растет. Сейчас их более 32,5 тыс. Но вместе с тем количество детей, проживающих в интернатных учреждениях, сокращается. Значит, они воспитываются в своих семьях, в домашних условиях. Для каждого ребенка это важно. Созданы условия их социальной поддержки, развивается инклюзивное интегрированное образование в различных учреждениях. Но и для детей в интернатах делается все возможное - вы увидите, насколько они мотивированы, на этом фестивале", - сказал Александр Румак.

"Когда Беларусь подписала Конвенцию о правах инвалидов, вопрос социализации людей с инвалидностью стал еще более важным направлением в работе учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования. Добиться таких результатов можно только действуя сообща", - подчеркнул замминистра.

При этом он обратил внимание на то, что процесс интеграции в общество непрерывен в течение всей жизни: для молодых инвалидов важный фактор социализации - трудоустройство. "Высший результат реабилитации - реализация права на трудовую и профессиональную деятельность. Принимаемых для этого мер не всегда достаточно, поэтому проектом закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который внесен Министерством труда и соцзащиты в правительство и находится в Национальном собрании, предусмотрены дополнительные меры. Мы изучили передовой европейский опыт и хотим реализовать в Беларуси квотирование мест для людей с инвалидностью. Чтобы они могли работать наравне с другими - в одном коллективе. Это тоже хорошее средство социализации", - привел пример Александр Румак. Он также упомянул изменения в Трудовом кодексе - о дистанционной работе. Для многих, особенно маломобильных людей, это реальная возможность быть востребованными и равноправными участниками рынка труда.

В этом году фестиваль уже в 12-й раз собрал конкурсантов из девяти домов-интернатов для детей и молодых людей с особенностями психофизического развития. Воплощая свои творческие таланты и идеи, ребята выступают на одной сцене с профессионалами. В этот раз, например, к фестивалю присоединились Ядвига Поплавская, Георгий Колдун, Александр Солодуха, Дима Ермузевич, Лера Яскевич, Александр Патлис, Евгений Курчич. "Мы ежегодно проводим учебу с музыкальными руководителями в интернатных учреждениях, которые помогают из таких ребят делать звезд. Не без гордости могу сказать, что Михаил Рачков, который вышел из этого фестиваля, начинал на маленькой сцене, а сегодня профессионально выступает. Но даже если ребята не станут профессионалами, воплощать свои мечты, стоять на одной сцене с известными артистами - уже здорово! Меняется их отношение к себе: они такие же, как все остальные. Они могут добиваться своего", - отметила председатель БОО "Мир без границ" Татьяна Поевская.

Михаил Рачков, или Радж (такой творческий псевдоним взял парень) и сегодня помнит тот миг, когда ему сказали, что он победил на первом фестивале "Мечты сбываются". "Я пел песню "Домик окнами в сад". И неожиданно для себя победил. Это был настоящий подарок - как раз в мой день рождения, 10 сентября. С тех пор моя жизнь поменялась. Фестиваль помог поверить в себя, в то, что я могу дарить людям радость своим творчеством. Помню, в 2016 году выступал на фестивале творчества инвалидов на "Славянском базаре в Витебске", пел песню "Алеся". Ко мне подошел композитор Игорь Лученок и похвалил. Такой великий человек заметил, даже аккомпанировал мне. Это вдохновляет", - поделился артист.

Участники фестиваля "Мечты сбываются" выступают в различных жанрах: песенном, танцевальном, оригинальном, в жанре театральных миниатюр, демонстрируют ораторское искусство. Все ребята получат призы и подарки, а победителей наградят поездкой в Швецию. Это еще один из важных элементов социализации - фестиваль позволяет талантливым ребятам увидеть другие страны.

Организатором фестиваля выступает БОО "Мир без границ" при поддержке Министерства труда и социальной защиты. Мероприятие включено в план госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы".-0-

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