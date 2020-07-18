В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 18 июля вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 апреля 2020 года №232, сообщает БЕЛТА.

В частности, запрещается продавать такие изделия несовершеннолетним. Не допускается продажа на торговых местах на рынках, с использованием сети Интернет, посредством комиссионной торговли, методом самообслуживания. Введен запрет на продажу в форме разносной торговли, например, с использованием передвижных средств (торговых автоматов, тележек, лотков, корзин) или без них.

Не допускается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, другом торговом оборудовании (исключение - магазины беспошлинной торговли). Информация о реализации изделий должна размещаться в виде перечня с указанием их наименований в алфавитном порядке.

Кроме того, в соответствии с постановлением, потребители не вправе возвратить нетабачное никотиносодержащее изделие или обменять его на аналогичный товар.-0-