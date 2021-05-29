29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вступило в силу постановление о лицензировании импорта отдельных видов товаров. Это решение Совета Министров №292 от 26 мая 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Решение принято в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли и в соответствии с подп.1.5 п.1 указа Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 года №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".

Импорт в Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям. Выдавать такие лицензии уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями.

В список продукции, попадающей под это постановление, вошли кондитерские изделия из сахара, шоколада и других готовых пищевых продуктов, содержащих какао, фруктовые и овощные соки, пиво. Кроме того, новый порядок лицензирования коснется плит древесностружечных и древесноволокнистых, обоев и аналогичных настенных покрытий, туалетной бумаги и отдельных видов картонной и бумажной упаковки, строительного кирпича из керамики, керамической плитки, стеклянных ампул, радиаторов и других изделий и их частей из черных металлов, сельскохозяйственных машин для обработки почвы, стиральных машин, мебели и ее частей.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии этого постановления.

Основная часть постановления вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать в течение 6 месяцев.-0-