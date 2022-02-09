В Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 февраля 2022 года вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Также появится единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сертификат старого образца будет считаться действительными до даты, указанной на нем. Формирование сертификата нового образца будет осуществляться по желанию граждан, а внесение сведений информационную систему станет обязательным, пояснили в Минздраве.

Для минимизации административной нагрузки на работников здравоохранения предусмотрено внесение информации с использованием медицинской информационной системы организации здравоохранения. В случае отсутствия в организации здравоохранения такой системы информация будет вноситься с использованием портала информационной системы.

На время тестовой эксплуатации информационной системы будет организована ограниченная пилотная зона, а сертификаты будут выдаваться бесплатно. Планируется, что к 1 апреля 2022 года информационная система заработает по всей стране.

Полный реестр организаций здравоохранения, подключенных к информационной системе и позволяющих формировать QR-код по международным стандартам, размещен на сайте Министерства здравоохранения в рубрике "Актуальная информация по предупреждению инфекции COVID-19".

Также по желанию граждан можно будет переоформить сертификат старого образца на сертификат нового образца на безвозмездной основе.

В Минздраве напомнили: на территории Беларуси предъявление так называемых COVID-паспортов не требуется. Вместе с тем с учетом законодательства иностранных государств QR-коды с содержанием сведений о завершенной вакцинации стали обязательным требованием для безопасного путешествия и посещения общественных мест в условия пандемии COVID-19.

Создаваемая информационная система позволит жителям Беларуси совершать путешествия и деловые поездки с внесением информации о вакцинации в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

"Путешествую без COVID-19" - проект Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Приложение используется на территории Евразийского экономического союза, а также Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы.

С приказом Минздрава Беларуси от 8 февраля 2022 гола №155 "О порядке внесения сведений в единую автоматизированную информационную систему учета лиц, вакцинированных против COVID-19" можно ознакомиться в разделе "Для специалистов/Нормативная правовая база/База НПА".-0-