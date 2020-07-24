24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выберут лучший экопроект. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"К 60-летию со дня основания природоохранной системы Беларуси запланированы различные мероприятия. Большинство из них пройдет в партнерстве с общественностью и бизнес-сообществом. Одно из мероприятий - конкурс экопроектов Belarus Green Awards 2020, - сказала Елена Мелешкова. - Он проводится, чтобы выявить лучшие бизнес-идеи, способствующие улучшению экологической ситуации, снижению негативного воздействия на здоровье и повышению качества жизни населения Беларуси".

Объявлено семь номинаций: производство, технологические решения, продовольственные товары (продукты), непродовольственные товары, хозяйственные товары, косметика и услуги. Конкурс будет проходить в три этапа. До 1 августа идет сбор заявок на участие. Второй этап начнется 10 августа, когда 10 проектов, прошедших в полуфинал, представят для народного голосования в интернете. Защита конкурсных работ перед жюри состоится 26 августа. Жюри отберет три лучших экопроекта. Награждение победителей пройдет 29 августа.

Призовой фонд включает три награды для каждого победителя. Главный приз - инвестиции в развитие проекта, занявшего 1-е место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультироваться с ведущими бизнес-менторами. Специальный приз от Брестского местного фонда регионального развития ожидает конкурсантов из Бреста и Брестской области.

Все желающие могут принять участие в конкурсе на бесплатной основе, заполнив анкету на сайте pasternak.by. Участником может стать как физическое, так и юридическое лицо, но обязательно из Беларуси. Проект должен способствовать решению экологической проблемы, быть социально значимым и инновационным, иметь бизнес-направленность и возможность монетизации. Срок работы проекта - не более 1,5 года (при условии, что он уже запущен).

Как отметила организатор экопроекта "Пастернак", управляющий партнер в ООО "Пас Тер Нак" Евгения Орлова, заявки по различным направлениям уже поступили от 40 участников. Среди них есть технологии разработки съедобной упаковки, переработки мусора с помощью червей, производства бумаги из вторичных материалов и другие.

Организаторами конкурса выступают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, ООО "Пас Тер Нак" и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-

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