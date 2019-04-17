В Беларуси выбирают оптимальный путь для улучшения системы безопасности в школах - Карпенко

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выбирают оптимальный путь для улучшения системы безопасности в школах, анализируя при этом зарубежный опыт. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

Тема обеспечения безопасности в учреждениях образования актуальна в разных странах мира. Беларусь не исключение. Игорь Карпенко напомнил, что к этому времени специалисты Минобразования проанализировали деятельность социально-психологических служб учреждений образования, применение нормативной базы по организации пропускного режима, обеспечению безопасности и так далее.

"Вопрос обсуждается. Будем выбирать оптимально приемлемое решение, которое позволит сделать школу безопасной творческой площадкой, социокультурным центром, который будет открыт и для родителей, и для учащихся, и для общественности", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что говорить о введении в учреждениях образования штата охранников и должности заместителя директора по безопасности преждевременно. О том, что такая возможность лишь прорабатывается, шла речь и на круглом столе "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА. "Это всего лишь обсуждение. Не факт, что так будет. Но вместе с тем мы изучали, например, опыт России, знакомились с тем, как организована система безопасности в учреждениях образования Турции", - рассказал министр.-0-