В Беларуси выписано 7,5 млн электронных рецептов за семь месяцев 2020 года

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за семь месяцев 2020 года выписано 7,5 млн электронных рецептов, сообщил сегодня во время пресс-конференции в БЕЛТА заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко.

По его словам, в Беларуси отмечается положительная динамика оформления электронных рецептов. "Если за 2019 год было оформлено порядка 10,1 млн электронных рецептов, то за семь месяцев этого года мы вышли на отметку 7,5 млн", - проинформировал Виктор Сидоренко.

"Кроме того, отмечаем увеличение запросов на телемедицинское консультирование врачей. В общей сложности провели 44 тыс. консультаций, а в текущем году - уже около 20 тыс.", - добавил специалист.

Большие надежды в Минздраве возлагают на внедрение центральной платформы электронного здравоохранения. Она развивается в соответствии с соглашением о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. "В рамках формирующейся новой госпрограммы планируем реализовать несколько крупных мероприятий. В частности, по службе скорой медицинской помощи, созданию единой республиканской системы по донорству крови и ее компонентов", - рассказал Виктор Сидоренко.-0-

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