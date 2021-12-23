23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпустили опытные серии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии "Спутник V" и "Спутник Лайт", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что 23 декабря эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. "По планам, они будут заложены на исследование стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении", - пояснили в пресс-службе.-0-