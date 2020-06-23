23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"Вертлявая камышовка - вид, который находится под угрозой глобального исчезновения, и более 40% его мировой популяции гнездится в Беларуси. Теперь эта птица, которая 22 года назад стала символом АПБ, украсила памятные монеты. Нумизматы и любители дикой природы могут приобрести памятную монету "Заказник "Званец" с рельефным изображением вертлявой камышовки, которая кормит своих птенцов. Это седьмая монета из серии "Заказники Беларуси", - рассказали в АПБ.

Фото общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны"

На реверсе монеты изображена редкая орхидея - венерин башмачок. Она, как и вертлявая камышовка, - примечательный вид заказника "Званец".

Серебряная монета имеет номинал Br20, ее вес - 33,63 г, диаметр - 38,61 мм, проба - 925. Она выпущена тиражом 999 штук. Медно-никелевая монета имеет номинал Br1, ее вес - 13,16 г, диаметр - 32 мм, тираж - 1999 штук. Монеты отчеканены на предприятии "Казахстанский монетный двор НБ РК" в Усть-Каменогорске и только сейчас доехали до Беларуси.

"Ахова птушак Бацькаўшчыны" - крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси. С 2005 года - национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International, в которую входят организации из 121 страны.-0-