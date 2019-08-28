В Беларуси выработают тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов выработают в Беларуси, сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк перед заседанием республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача сегодня - выработать тактику, конкретные меры по исправлению ситуации", - сказал Александр Конюк.

Недостатки в деятельности правоохранительных органов сегодня есть, отметил генпрокурор. "Я не могу сказать, что они носят системный характер. Тем не менее среди них есть очень серьезные. Наша главная задача - выработать тактические моменты исправления ситуации. Главное - это оперативно-разыскная деятельность, деятельность силовиков (чтобы не нарушались права человека), следствие и прокурорский надзор", - сказал он.

Говоря о борьбе с коррупцией, Александр Конюк отметил, что сегодня достаточно средств, методов и нормативной базы. Нет необходимости что-то кардинально менять, считает он. Вместе с тем отдельные коррективы в законодательство вносятся. Так, проектом закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией" предлагается ввести ответственность для юридических лиц за дачу взятки.

Журналисты также интересовались, как генпрокурор относится к провокациям со стороны правоохранительных органов. "Это мерзко, если такое происходит. Суд никогда таких доказательств не примет. Что кается оперативного эксперимента, он предусмотрен законодательством. В условиях исключительной латентности этих преступлений у нас нет других способов их выявить, а выявлять надо, раскрывать", - заключил он.

На заседании обсуждаются меры по повышению качества оперативно-разыскной и следственной работы, поддержания государственного обвинения, эффективности прокурорского надзора в экономической сфере. Мероприятие направлено на улучшение работы на стадиях досудебного и судебного производства, а также обеспечение возврата в страну валютной выручки за поставленную продукцию и целевого расходования бюджетных средств.

Кроме членов координационного совещания, на мероприятии присутствуют глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Верховного суда Валентин Сукало, государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.-0-