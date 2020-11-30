В Беларуси выздоровел и выписан 114 341 пациент с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 30 ноября выздоровел и выписан 114 341 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 136 647 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 269 576 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1158 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-