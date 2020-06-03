В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 3 июня выздоровел и выписан 20 171 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 45 116 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 573 699 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-