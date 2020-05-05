В Беларуси выздоровел и выписан 3771 пациент с COVID-19

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 5 мая выздоровел и выписан 3771 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Беларуси зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. "Всего проведено 211 тыс. 369 тестов", - уточнили в ведомстве.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-