В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 5 июля выздоровел и выписан 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 63 тыс. 554 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 68 тыс. 029 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-