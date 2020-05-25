В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 25 мая выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Зарегистрированы 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 463 004 теста", - проинформировали в Минздраве.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-