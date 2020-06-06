В Беларуси выздоровели и выписаны 23 015 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 6 июня выздоровели и выписаны 23 015 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрирован 47 751 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 609 671 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-