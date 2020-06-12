В Беларуси выздоровели и выписаны 27 760 пациентов с COVID-19

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-