В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 24 июня выздоровели и выписаны 40 136 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 59 945 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 901 904 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-