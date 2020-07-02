В Беларуси выздоровели и выписаны 48 738 пациентов с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2 июля выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 62 698 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 028 349 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-