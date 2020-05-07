В Беларуси выздоровели и выписаны 5067 пациентов с COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 мая выздоровели и выписаны 5 067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как проинформировали в Минздраве, зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. "Всего проведено 229 466 тестов", - отметили в ведомстве.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-