В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 15 июля выздоровели и выписаны 56 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 65 443 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 151 734 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-