В Беларуси выздоровели и выписаны 57 856 пациентов с COVID-19

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 июля выздоровели и выписаны 57856 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 65953 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1183007 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-