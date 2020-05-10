В Беларуси выздоровели и выписаны 6 406 пациентов с COVID-19

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 10 мая выздоровели и выписаны 6 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как проинформировали в Минздраве, зарегистрированы 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов.
В Беларуси на сегодняшний день открыто 38 лабораторий. Всего проведено 263 543 теста. "Уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тыс. С 9 на 10 мая специалисты провели 11 772 теста", - отметили в ведомстве.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-