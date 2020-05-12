В Беларуси выздоровели и выписаны 6 974 пациента с COVID-19

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 24 тыс. 873 человека с положительным тестом на COVID-19.

В Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 284 тыс. 445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. -0-