В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 5 августа выздоровели и выписаны 63 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 68 376 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 334 868 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 577 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-