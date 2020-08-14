В Беларуси выздоровели и выписаны 66 452 пациента с COVID-19

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 14 августа выздоровели и выписаны 66 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 тыс. 308 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн 402 тыс. 346 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 603 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-