В Беларуси выздоровели и выписаны 67 072 пациента с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 16 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 72 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 69 тыс. 516 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 422 тыс. 158 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 610 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-