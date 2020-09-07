В Беларуси выздоровели и выписаны 71 883 пациента с COVID-19

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 сентября выздоровели и выписаны 71 883 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 73 031 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 591 247 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 716 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-