В Беларуси выздоровели и выписаны 71 916 пациентов с COVID-19

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 8 сентября выздоровели и выписаны 71 916 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 596 826 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.-0-