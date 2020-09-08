В Беларуси выздоровели и выписаны 71 916 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 8 сентября выздоровели и выписаны 71 916 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 596 826 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.-0-