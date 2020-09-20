В Беларуси выздоровели и выписаны 73 265 пациентов с COVID-19

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 20 сентября выздоровели и выписаны 73 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 75 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 730 754 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 780 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-