В Беларуси выздоровели и выписаны 74 777 пациентов с COVID-19

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 октября выздоровели и выписаны 74 777 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 79 019 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 877 440 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 839 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-