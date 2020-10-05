В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 5 октября выздоровели и выписаны 75 303 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 949 656 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-