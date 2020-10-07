В Беларуси выздоровели и выписаны 75 683 пациента с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 октября выздоровели и выписаны 75 683 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 81 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 976 828 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 874 пациента с рядом хронических заболеваний, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.-0-