В Беларуси выздоровели и выписаны 76 543 пациента с COVID-19

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 9 октября выздоровели и выписаны 76 543 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 82 471 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 023 307 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 885 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-