В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 октября выздоровели и выписаны 77 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 84 524 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 095 917 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-