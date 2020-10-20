В Беларуси выздоровели и выписаны 80 503 пациента с COVID-19

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день выздоровели и выписаны 80 503 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 88 909 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 244 310 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 937 пациентов с рядом хронических заболеваний, у которых выявили коронавирусную инфекцию.-0-