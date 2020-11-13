В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 814 373 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 033 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-