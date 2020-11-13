В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.
Зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 814 373 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 033 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-