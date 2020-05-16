В Беларуси выздоровели и выписаны 9498 пациентов с COVID-19

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 16 мая выздоровели и выписаны 9498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 28 тыс. 681 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 335 тыс. 057 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 160 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-