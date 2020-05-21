В Беларуси выздоровели и выписаны более 12 тыс. человек с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 21 мая выздоровели и выписаны 12 057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 33 371 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 403 236 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-