28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 10 лет число детей-сирот сократилось на 62%, сообщила сегодня журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Виктория Финевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 10 лет число сирот в республике сократилось на 62%, в том числе сократилось число детей, признанных находящимися в социально опасном положении, - на 60%. Вместе с тем работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постоянно совершенствуется. Для нас важен каждый ребенок и его судьба. В связи с этим органами прокуратуры в 2021 году проведены проверки исполнения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, проверена работа местных исполнительных и распорядительных органов, органов внутренних дел, учреждений образования, комиссий по делам несовершеннолетних", - рассказала Виктория Финевич.

По ее словам, анализ результатов проверок позволил выявить недостатки в профилактической системе. Кроме того, иногда эта работа носила формальный характер.

"Надо отметить, что по итогам проведенных органами прокуратуры проверок внесено более 300 актов надзора, к дисциплинарной ответственности привлечены более 150 человек. Генеральная прокуратура проинформировала Совет Министров об имеющихся проблемах в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, внесены представления министрам образования и внутренних дел. По результатам их рассмотрения приняты практические меры, направленные на повышение эффективности профилактической деятельности", - отметила начальник отдела.-0-