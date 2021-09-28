Генпрокуратура: уровень подростковой преступности стабильно снижается

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уровень подростковой преступности стабильно снижается, сообщила сегодня журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Виктория Финевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постоянно находятся в поле зрения Генеральной прокуратуры. В государстве создана и функционирует многоуровневая система профилактики этого явления. За словами "безнадзорность" и "правонарушения" стоят судьбы тысяч детей, их благополучие и будущее. На протяжении многих лет основные показатели, характеризующие ситуацию в этой области, улучшаются. Но есть и проблемные вопросы и недостатки. Хотелось бы отметить, что стабильно снижается уровень подростковой преступности. Например, в 2020 году он снизился на 20%, за 8 месяцев этого года - почти на 15%", - рассказала Виктория Финевич.

По ее словам, уменьшается число детей, пострадавших в результате преступных посягательств. "В 2020 году - на 5%, за 8 месяцев текущего года - почти на 9%. Положительные результаты в республике достигнуты по предупреждению гибели детей от внешних причин. За последние 10 лет количество таких случаев сократилось более чем в два раза. Однако следует отметить, что в 2021 году в 2 раза увеличилось количество случаев гибели детей на водах и при падении из окон. Данные факты являются, как правило, следствием бесконтрольности и беспечности родителей. Поэтому в связи с этим обращаю внимание родителей: не оставляйте детей вне поля зрения и контроля", - отметила начальник отдела.

Как добавил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Сергей Янковский, несмотря на общее снижение числа преступлений несовершеннолетних, по отдельным их видам отмечается рост. "Так, например, мошенничество. При этом жертвами становятся как сверстники преступников, так и взрослые. В основном это торговля несовершеннолетними на различных интернет-площадках, псевдопродажа книг, приставок, телефонов. Возросло число грабежей. Как правило, несовершеннолетние друг у друга воруют электронные сигареты, когда один пытается продать другому, второй несовершеннолетний, не собираясь покупать, просто забирает и убегает", - подчеркнул он.

Увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Основным ресурсом для их распространения продолжает оставаться интернет. "Подросло число угонов транспортных средств. Кражи по-прежнему остаются самым распространенным преступлением, совершенным несовершеннолетними. Их доля составляет из общего массива 42%. По-прежнему основная часть преступлений несовершеннолетних совершается в ночное время. Исходя из анализа динамики и состояния подростковой преступности, каких-либо особых дней недели не прослеживается. Но тем не менее, например, за 8 месяцев в воскресенье совершалось больше преступлений, по четвергам - наименьшее количество", - уточнил начальник отдела.

Большое внимание правоохранителями уделяется вопросам профилактики. Вместе с тем к этой работе должны активнее подключаться и родители, обучая детей элементарным правилам поведения в быту, на улице, в подъезде. "Хотелось бы обратить внимание, что Министерство внутренних дел в настоящее время инициирует внесение изменений в закон "Об основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних". Мы надеемся, что нас поддержат и, возможно, даже мы его попытаемся изложить в новой редакции, предусмотрев новые подходы, методы в данной деятельности", - заключил Сергей Янковский.-0-

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