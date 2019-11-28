В Беларуси за 3,5 года выпустили научно-технической продукции по госпрограммам на Br15 млрд

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 3,5 года по госпрограммам выпустили научно-технической продукции на сумму Br15 млрд, в том числе экспортировано товаров на Br664 млн. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании Президиума Национальной академии наук Беларуси и коллегии Государственного комитета по науке и технологиям председатель ГКНТ Александр Шумилин, проинформировали БЕЛТА в пресс-службе комитета.

В 2016-м - первом полугодии 2019 года выполнялась 31 научно-техническая программа (всего 920 заданий). Наибольшее количество заданий реализовывали Минздрав (более 320), НАН Беларуси (свыше 240), Минпром (более 140). До стадии практического применения доведено более 2,8 тыс. новшеств, получено 273 охранных документа на результаты научно-технической деятельности. Наибольшее количество новшеств у Минобразования - 52% общего количества, у НАН Беларуси - 26%, у Минздрава - 12%, у Минпрома - 5%. "По полезным моделям Беларусь занимает 10-е место в Глобальном индексе инноваций за 2019 год", - отметили в ГКНТ.

Александр Шумилин также сообщил, что за указанный период по научно-техническим программам создано 10 новых производств и еще 26 модернизировано. В частности, БелАЗ организовал производство и реализовал на экспорт в Россию, ЮАР и Вьетнам 284 карьерных самосвала грузоподъемностью 90 т с электромеханической трансмиссией и 24 карьерных самосвала грузоподъемностью 60 т с гидромеханической трансмиссией. На "Белкоммунмаше" разработан и освоен в производстве модельный ряд пассажирских электробусов. На МТЗ начали выпускать тракторы мощностью 42 и 60 л.с., предназначенные для транспортных и сельскохозяйственных работ в зонах влажного тропического и сухого тропического климата (в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки). На "Гомсельмаше" выпустили 69 самоходных зерноуборочных комбайнов с роторным соломосепаратором.

В НАН разработали программный комплекс управления оборудованием контроля критических размеров на базе систем машинного зрения для ОАО "КБТЭМ-ОМО". РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечил организации здравоохранения страны наборами реагентов для генной диагностики кишечных вирусных инфекций. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова разработана технология популяционного скрининга рака молочной железы. Метод внедряется в 6-й, 13-й, 30-й городских и 34-й центральной районной поликлиниках Минска.

Госзаказчикам научно-технических программ в 2020 году предстоит завершить порядка 250 оставшихся заданий. Среди них - производство низкопольного автобуса третьего поколения на МАЗе, протеза клапанов сердца с деталями из титановых сплавов с улучшенными триботехническими свойствами на заводе "Электромаш", станции для зарядки аккумуляторов электромобилей на "Витязе", противоопухолевого лекарственного средства для лечения больных раком желудка в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, облачной интеллектуальной информационной системы мониторинга и управления дорожным движением в ОАО "Связьинвест".-0-