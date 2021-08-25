В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за пять лет планируется ввести в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования, сообщила журналистам консультант управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Любовь Горелова, передает корреспондент БЕЛТА."За пять лет построены 72 учреждения дошкольного образования на более чем 14 тыс. мест. Все это осуществлялось при реализации плана доступности дошкольного образования в 2016-2020 годах, который был утвержден правительством. С 2021-го по 2025 год будут осуществляться мероприятия подпрограммы "Дошкольное образование" государственной программы "Образование и молодежная политика" на этот период. И предполагается ввести в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования на более чем 20 тыс. мест", - рассказала Любовь Горелова.По ее словам, строительство учреждений дошкольного образования будет осуществляться по всей стране в каждом из регионов.-0-