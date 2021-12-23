В Беларуси за год построили почти 200 станций обезжелезивания воды

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2021 год построили почти 200 станций обезжелезивания воды. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в передаче "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ", сообщает БЕЛТА.

Андрей Хмель напомнил: перед отраслью стоит задача обеспечить к 2025 году 100% населения качественной питьевой водой. Только за последние три года в стране для этих целей построено 600 станций обезжелезивания воды.

"Уже в этом году мы приближаемся к цифре 200 станций. Еще 600 за четыре года мы построим", - заявил министр.

На плановой основе также меняются тепловые, канализационные и водопроводные сети, отметил Андрей Хмель. Обновление оборудования позволяет избежать потерь тепла и воды, а значит, в определенной степени не дает жировкам расти.-0-