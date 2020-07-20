В Беларуси за первое полугодие возбуждено 979 тыс. исполнительных производств

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии органы принудительного исполнения возбудили 979 тыс. исполнительных производств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Среди поступающих исполнительных документов превалируют исполнительные надписи нотариусов - 41,3%. Значительная их часть содержит требование о взыскании задолженности за коммунальные услуги. Выданные судами исполнительные документы составили 27,1% от общего числа, многочисленными среди них являются постановления по делам об административных правонарушениях.

Третьими по количеству среди предъявленных к принудительному исполнению документов стали постановления органов внутренних дел - 26,4%. Среди них больше всего постановлений о наложении административного взыскания за превышение установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

Всего судебные исполнители в первом полугодии взыскали Br718 млн, это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го (Br690 млн). В доход государства взыскано Br59 млн, это на 34% больше, чем в первом полугодии 2019-го (Br44 млн).-0-