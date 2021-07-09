9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

8 июля в 12.10 в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве в Бресте гражданине 1957 года рождения. В 20.55 мужчина спасен. С обезвоживанием он госпитализирован.

В этот же день в 14.35 спасен пенсионер 1954 года рождения, пропавший 7 июля в лесном массиве возле деревни Дворец Вилейского района Минской области. В медицинской помощи он не нуждался.

В 15.20 стало известно о пропавшем в лесном массиве возле деревни Куповцы Лунинецкого района Брестской области пенсионере 1953 года рождения. Пропавший не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.

В 15.45 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Лучки Березинского района Минской области гражданине 1947 года рождения, пенсионере. Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД, работники МЧС и лесхоза. В 16.45 работниками МЧС пропавший спасен.

В 20.30 стало известно о пропавшей в лесном массиве возле города Толочин Витебской области гражданке 1928 года рождения, пенсионерке. Пропавшая не обнаружена, поиски будут продолжены сегодня.-0-