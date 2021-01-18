18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки зарегистрировано 207 гололедных и холодовых травм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Всего в стране с 1 по 17 января от холодовых и гололедных травм пострадали 2442 человека. Из них 2166 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 276 были госпитализированы.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Могилевской области - 548 (за сутки к медикам обратились 30 человек). Холодовые травмы диагностированы у 16 пациентов (за сутки у 5 человек), гололедные - у 532 (за сутки у 25) пострадавших. В больницы госпитализированы 67 человек (за сутки 6).

Немногим меньше пострадавших в Витебской области - 487 пациентов (за сутки 23). Холодовые травмы диагностированы у 13 пациентов (за сутки у 5 человек), гололедные - у 474 (за сутки у 18) пострадавших. В больницы госпитализированы 37 человек (за сутки 6).

В Брестской области с 1 января обратились за медицинской помощью 223 человека (за сутки 38). Холодовые травмы диагностированы у 16 пациентов (за сутки у 5 человек), гололедные - у 207 (за сутки у 33) пострадавших. В больницы госпитализированы 32 человека (за сутки 3).

Много пострадавших в Гродненской области - 343 (за сутки 47). Холодовые травмы у 20 пациентов (за сутки у 5 пострадавших), гололедные - у 323 (за сутки у 42) пострадавших. В больницы госпитализированы 62 человека (за сутки 9 пострадавших).

В Гомельской области зарегистрированы 192 пациента (за сутки 27). Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов (за сутки никто не обратился), гололедные - у 183 (за сутки 27) пострадавших. Всего с начала года в больницы госпитализированы 18 человек.

Что касается Минской области, здесь к медикам обратились 305 пациентов (за сутки 16). Холодовые травмы диагностированы у 8 пациентов (за сутки 5 человек), гололедные - у 297 (за сутки 11) пострадавших. В больницы госпитализирован 31 человек (за сутки 5).

В Минске помощь потребовалась 344 пациентам (за сутки 26). Холодовые травмы диагностированы у 19 человек (за сутки у 13), гололедные - у 325 (за сутки 13) пострадавших. В больницы госпитализированы 29 человек (за сутки 8).

Минздрав в очередной раз напоминает: во избежание травм необходимо выбирать одежду в соответствии с погодой. Если все же травмы избежать не удалось, следует обратиться в ближайший травмпункт.-0-