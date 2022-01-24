В Беларуси за выходные в ДТП три человека погибли, 13 травмированы

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 12 учетных ДТП, в которых три человека погибли и 13 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Установлен 91 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 332 водителя не имели права управления транспортным средством.
Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными на дороге. "Водителям необходимо проявлять повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость движения и быть готовым вовремя остановить транспортное средство, уступив дорогу пешеходам. Кроме того, стоит помнить, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу, в том числе при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора", - отметили в ведомстве.
Пешеходы должны переходить проезжую часть в установленном месте, а при наличии светофора только на разрешающий сигнал, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось и уступает им дорогу. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.-0-