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03 июня 2021, 18:24

В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"

Фото из архива
Фото из архива
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - рассказали в пресс-службе.

В Минздраве пояснили, что это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет 1 год.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров провели оценку материалов регистрационного досье. "Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата", - отметили в пресс-службе.

Вакцина "Спутник Лайт" - однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения этой вакцины будет у людей с предшествующим иммунитетом к COVID-19. Во время первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесенной инфекции COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на 10-й день после прививки вакциной "Спутник Лайт".

В Минздраве добавили, что профиль безопасности вакцины "Спутник Лайт" - стандартный для этого типа векторных вакцин. Вакцина основана на векторе аденовируса 26 типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины "Спутник V". Принципиально важно то, что применение вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать людей, уже перенесших COVID-19.

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Теги
вакцинация вирус Министерство здравоохранения
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